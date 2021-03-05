Политика 1 час назад

"Рейтинг" включил в опрос Мураева и "Наших", показав падение Бойко и ОПЗЖ на третье место

За действующего главу государства Зеленского все еще готовы проголосовать 22,5% определившихся с выбором

Евгений Мураев. Фото: скриншот видео телеканала "Наш" Евгений Мураев. Фото: скриншот видео телеканала "Наш"
Евгений Мураев. Фото: скриншот видео телеканала "Наш"

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" и ее потенциальный кандидат в президенты Юрий Бойко снизили за прошедший месяц свою электоральную поддержку, упав на третье место. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

При этом в данный опрос, в отличие от предыдущих, были включены Евгений Мураев и его партия "Наши", а также Арсений Яценюк и "Народный фронт".

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Так, в случае проведения досрочных президентских выборов за действующего главу государства Владимира Зеленского готовы сейчас проголосовать 22,5% определившихся с выбором, за Петра Порошенко — 14,6%, за Бойко — 11,6%, за Юлию Тимошенко — 11,3%, за Игоря Смешко — 8%, за Владимира Гройсмана — 6,6%, за Мураева — 4,6%, за Олега Ляшко — 4,4%, за Дмитрия Разумкова — 4,2%, за Яценюка — 2,9%, за Виталия Кличко — 1,7%, за Олега Тягнибока — 1,5%, за Киру Рудик — 0,3%, за другого кандидата — 5,7%.

В свою очередь, на гипотетических выборах Верховной Рады 19,5% определившихся с выбором сейчас готовы проголосовать за "Слугу народа", 14,7% — за "Европейскую солидарность", 14,3% — за ОПЗЖ, 12,3% — за "Батькивщину", по 5,3% — за "Силу и честь" и "Украинскую стратегию Гройсмана", 5% — за Радикальную партию, 4% — за "Наших", по 3,1% — за "Голос" и Партию Шария, 3% — за партию "За будущее", 2,8% — за "Свободу", 2,7% — за "УДАР Виталия Кличко".

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Кроме того, в опрос была включена опция под названием "Народный фронт Яценюка", получившая 1,9% поддержки. За какую-либо другую политсилу хотят проголосовать 2,9% определившихся респондентов.

Опрос был проведен 2-3 марта среди 2500 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности выборки с вероятностью 0,95 составляет не больше 2%.

Напомним, что согласно опросу, проведенному "Рейтингом" тем же методом ровно за месяц до этого, ОПЗЖ лидировала с 18,9% поддержки, а Бойко был на первом месте среди потенциальных кандидатов в президенты с 17,1%.

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