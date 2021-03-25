В Украину отправилась первая партия китайской вакцины против Covid-19

25 марта в Украину была отправлена первая партия вакцины CoronaVac против коронавирусной инфекции производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщает посольство Украины в Китае. Объем поставки в дипучреждении не называют.

Напомним, что накануне Delo.ua подробно анализировало ситуацию вокруг поставки CoronaVac в Украину.

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Отметим, что Министерство здравоохранения еще в конце декабря заключило контракт о поставках в Украину "в максимально короткие сроки" 1 млн 913 тысяч 316 доз вакцины производства Sinovac по цене 504 грн за дозу. Договор подписан с украинским фармацевтическим предприятием "Лекхим", которое указывалось как единственный уполномоченный представитель Sinovac в Украине.

В середине января "Лекхим" заявил о заключении с Sinovac Biotech соглашения о поставке в первом полугодии 2021 года 5 млн доз вакцины против Covid-19.

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Сотрудничество с Sinovac предполагает организацию сначала производства готовых лекарственных форм вакцин (в том числе CoronaVac) в Украине, а с 2025 года — полный цикл производства основного перечня вакцин Sinovac.

CoronaVac — инактивированная вакцина. В ней используется традиционный для вакцин механизм, при котором неживой вирус, который не может реплицировать в клетках человека, используется для активизации иммунной системы. При разработке использованы 12 штаммов вируса SARS-CoV-2 из Китая, Италии, Испании, Швейцарии, Германии и Великобритании.

Однако в конце января стало известно, что испытания вакцины Sinovac в трех странах подтвердили ее эффективность на уровне лишь 50%.