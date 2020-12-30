Политика и экономика 8 минут назад

Минздрав закупил у китайской Sinovac 1,8 млн доз вакцины от Covid-19

Цена составит 504 грн за дозу, но прививки будут бесплатными

Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках в Украину "в максимально короткие сроки" вакцины производства компании Sinovac Biotech против коронавирусной болезни. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Переговоры о закупке Минздрав вел с сентября. Сложность в проведении переговоров обусловлена острой глобальной конкуренцией за действительно качественные и безопасные вакцины. Все без исключения цивилизованные государства мира пытаются договориться о закупке такой вакцины в условиях, когда надежные производители еще не могут полностью удовлетворить глобальную потребность", — говорится в сообщении.

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В ОП подчеркивают, что Sinovac является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 млн доз вакцин, одобренных в 34 странах.

"Компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, включая птичий, паротита. Решение о закупке вакцины Sinovac Biotech против Covid-19 в количестве 50 млн доз уже приняла в частности Турция", — отметили у Зеленского.

Отмечается, что Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты прежде всего граждан, имеющих критический риск инфицирования, а также тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будет бесплатным.

Договоренность прокомментировал и президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что контракт заключен именно с опытным производителем вакцин.

"Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации. Нам очень нужно защитить наиболее "рискованные" социальные группы, и государство точно выполнит эту задачу", — убежден он.

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