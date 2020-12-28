Общество 1 час назад

Украина нашла решение проблемы с доставкой вакцины при -80°C — Ляшко

По словам главного санитарного врача, Минздрав договорился о таких услугах с частными логистическими компаниями

Виктор Ляшко. Фото: пресс-служба Минздрава Виктор Ляшко. Фото: пресс-служба Минздрава
Виктор Ляшко. Фото: пресс-служба Минздрава

Украина нашла возможность хранить вакцину от коронавируса и доставлять ее к месту вакцинации при крайне низкой температуре, как того требует производитель. Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам чиновника, необходимая для этого температура -80°C ранее в иммунопрофилактике никогда не использовалась.

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"Мы подняли наши национальные склады, которые есть в Минздраве — там у нас реально нет условий для хранения таких вакцин или лекарственных средств именно при температуре -80 градусов. Мы запустили работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями — и к нам вышли с коммерческими предложениями. И у нас в стране, на отечественных складах, есть возможность хранения, логистики, транспортировки к пунктам прививки вакцины и при температуре хранения -80 градусов", — рассказал он.

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Главсанврач также пояснил, как будет происходить транспортировка и хранение вакцины. По его словам, в пунктах вакцинации препарат сможет храниться при температуре обычного холодильника до пяти дней.

"Здесь какая логика: вакцина прилетает на самолете, из машины до склада мы транспортируем в термоконтейнере с сухим льдом, затем перегружаем в холодильники, в которых она может храниться длительное время. Далее мы рассчитываем, как и в каком количестве эту вакцину надо привезти в пункт прививки, и в пункте прививки она может храниться пять дней при температуре +2...8 градусов", — сказал он.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов накануне заявил, что в Украине собираются организовать до 50 центров вакцинации от Covid-19. Ранее Минздрав утвердил план вакцинации населения, согласно которому в течение 2021-2022 года планируется привить от коронавируса минимум половину населения.

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