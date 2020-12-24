Общество 60 минут назад

В Украине собираются организовать до 50 центров вакцинации от COVID-19 — Минздрав

Кроме того, в каждой области создадут мобильные бригады по иммунизации населения — по предварительным расчетам, они способны проводить около 190 тысяч прививок за неделю

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Украине собираются организовать до 50 центров вакцинации от COVID-19. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает "Новое время".

По словам чиновника, центры будут созданы по примеру некоторых стран Евросоюз и будут работать до десяти часов ежедневно.

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"Эти места должны быть оснащены необходимым оборудованием для полного цикла осуществления вакцинации — от холодильного оборудования до необходимого количества инструментария для введения вакцин и коробок безопасной утилизации", — пояснил министр.

Кроме того, в каждой области создадут мобильные бригады по иммунизации населения. По предварительным расчетам, они способны проводить около 190 тысяч прививок за неделю.

Напомним, ранее Минздрав утвердил план вакцинации жителей Украины от COVID-19 — его разработали специалисты Центра общественного здоровья вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

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Цель документа — в течение 2021-2022 года привить от коронавируса не менее 50% населения Украины — это около 20 млн человек. Вакцинация будет добровольной.

План будут обновлять каждые две недели в зависимости от актуальной ситуации. Как отмечают в Центре, может меняться информация об этапах разработки вакцин, регистрационных процедурах, поставках вакцин.

В Центре также уверяют, что готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года, а также, что утвердят отдельным планом процедуру вакцинации для украинцев из неподконтрольных территорий.

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