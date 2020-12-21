Украина обсуждает получение вакцины от Covid-19 через посредничество Польши

Украина ведет переговоры с Польшей о ее возможном посредничестве в получении вакцины от коронавируса от Европейского союза. Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в ходе онлайн-брифинга глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий.

"ЕС разрабатывает механизм предоставления или продажи третьим странам вакцины, что предусмотрено каждым из шести соглашений Еврокомиссии с производителями. Мы как страна — в приоритете выделения вакцины, как минимум, в первую очередь для врачей и пожилых людей. Этот механизм может быть готов в середине января", — заявил он.

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Дипломат пояснил, что третьи страны будут получать вакцину через одну из стран-членов Евросоюза.

"Мы предполагаем, что это может быть Польша, и такие консультации ведутся с польскими коллегами", — сказал он.

По словам Точицкого, Украина должна будет обеспечить условия для хранения вакцины, в том числе хранилища со сверхнизкими температурами, как это необходимо, например, для вакцины Pfizer/Biontech.

Напомним, 8 декабря Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от Covid-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech. За первую неделю прививки получили почти 138 тысяч человек.

Отметим, что, по заверениям Минздрава Польши, граждане Украины и других стран смогут вакцинироваться от коронавируса в этой стране на таких же условиях, как и сами поляки.