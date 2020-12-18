В Польше украинцы смогут получить бесплатную вакцину от COVID-19

В Польше граждане Украины и других стран смогут вакцинироваться от коронавируса на таких же условиях, как и поляки.

Сделать прививку смогут даже те, кто не имеет медицинского страхования, заявил Минздрав Польши в ответ на информационный запрос "Укринформа".

"Иностранцы будут вакцинированы на таких же условиях, как поляки. Если они имеют PESEL (идентификационный код в Польше), то получают направление с платформы P1 (электронная медицинская платформа). Если они его не имеют, то могут обратиться к врачу за направлением. Прививки будут бесплатными, даже несмотря на отсутствие страховки", — заявил представитель пресс-службы Минздрава Польши Ярослав Рыбарчик.

Известно, что первую партию вакцины в Польше ожидают в конце декабря 2020 года. Поэтому вакцинация может начаться уже в начале января 2021 года.

Польша заказала 62 млн доз вакцины у шести производителей на общую сумму около 2,4 млрд злотых (более 500 млн евро). В первую очередь в Польше будут вакцинировать медиков.

Напомним, идентификационный код в Польши (PESEL) может получить иностранец, который находится в стране более 30 дней.

По данным Главного статистического управления, на конец декабря 2019 года в Польше находились более 1,3 млн граждан Украины.

Ранее сообщалось, что в Государственном бюджете Украины на 2021 год заложены деньги для закупки около 4 млн доз вакцины от коронавируса. Однако украинское правительство ищет возможности привлечения дополнительных средств.