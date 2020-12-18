В Госбюджете-2021 заложены деньги на закупку 4 млн доз вакцины от COVID-19 — спикер

В Государственном бюджете на 2021 год заложены деньги для закупки около 4 млн доз вакцины от коронавируса.

Однако украинское правительство ищет возможности привлечения дополнительных средств, заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на владу".

Так, отвечая на вопрос, действительно ли Украине хватит денег на закупку вакцины всего для 2 млн населения, спикер парламента ответил: "Это то, что предусмотрено бюджетом".

В то же время Разумков добавил, что правительство будет привлекать дополнительные деньги для наполнения специального фонда для закупки вакцин от COVID-19.

"Они (правительство) выходят и с аукционами, они привлекают ОВГЗ, сотрудничают с международными партнерами и донорами. Достаточно ли этого? Нет, недостаточно, но сегодня исходим из того бюджета, который есть", — пояснил он.

Ранее американское агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится о том, что Украина, согласно заключенным контрактам, имеет возможность закупить вакцин от коронавируса для около 2,1 млн населения.

Напомним, Украина также рассчитывает получить бесплатные дозы вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, первый миллион доз вакцины от COVID-19 Украина получит в марте 2021 года.

Как сообщалось, В Украине по состоянию на утро 18 декабря 2020 года зафиксировали 12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.