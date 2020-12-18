Коронавирус: в Украине суточный показатель новых заражений и выздоровлений почти уровнялся

В Украине по состоянию на утро 18 декабря 2020 года зафиксировали 12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 620 детей и 552 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 2 904 человека, летальных случаев — 260, выздоровели — 12 866 человек, осуществлено тестирований за сутки — 68 759 (в том числе методом ПЦР — 42 340, методом ИФА — 26 419).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 944 381 человек, выздоровели — 561 222 человека, летальных исходов — 16 256, проведено ПЦР-тестов — 5 209 462.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1 658), Запорожской (1 022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

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По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:

город Киев — 98 330 случаев;

Винницкая область — 20 578 случаев;

Волынская область — 29 817 случаев;

Днепропетровская область — 51 401 случай;

Донецкая область — 31 449 случаев;

Житомирская область — 35 662 случая;

Закарпатская область — 26 855 случаев;

Запорожская область — 45 715 случаев;

Ивано-Франковская область — 41 644 случая;

Киевская область — 51 588 случаев;

Кировоградская область — 7 621 случай;

Луганская область — 8 533 случая;

Львовская область — 55 860 случаев;

Николаевская область — 25 826 случаев;

Одесская область — 61 963 случая;

Полтавская область — 31 097 случаев;

Ровенская область — 37 840 случаев;

Сумская область — 37 157 случаев;

Тернопольская область — 32 089 случаев;

Харьковская область — 64 237 случаев;

Херсонская область — 15 151 случай;

Хмельницкая область — 36 027 случаев;

Черкасская область — 33 837 случаев;

Черновицкая область — 37 695 случаев;

Черниговская область — 26 409 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 17 декабря в Украине было зарегистрировано 12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом 12 939 пациентов выздоровело.