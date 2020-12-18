Происшествия 40 минут назад

Коронавирус: в Украине суточный показатель новых заражений и выздоровлений почти уровнялся

Также за минувшие сутки госпитализировано 2 904 человека, а летальных случаев — 260

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

В Украине по состоянию на утро 18 декабря 2020 года зафиксировали 12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 620 детей и 552 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Также за минувшие сутки госпитализировано 2 904 человека, летальных случаев — 260, выздоровели — 12 866 человек, осуществлено тестирований за сутки — 68 759 (в том числе методом ПЦР — 42 340, методом ИФА — 26 419).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 944 381 человек, выздоровели — 561 222 человека, летальных исходов — 16 256, проведено ПЦР-тестов — 5 209 462.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1 658), Запорожской (1 022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

Читайте также:
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:

город Киев — 98 330 случаев;

Винницкая область — 20 578 случаев;

Волынская область — 29 817 случаев;

Днепропетровская область — 51 401 случай;

Донецкая область — 31 449 случаев;

Житомирская область — 35 662 случая;

Закарпатская область — 26 855 случаев;

Запорожская область — 45 715 случаев;

Ивано-Франковская область — 41 644 случая;

Киевская область — 51 588 случаев;

Кировоградская область — 7 621 случай;

Луганская область — 8 533 случая;

Читайте также:
Страны ЕС могут одновременно начать вакцинацию от COVID-19 — СМИ

Львовская область — 55 860 случаев;

Николаевская область — 25 826 случаев;

Одесская область — 61 963 случая;

Полтавская область — 31 097 случаев;

Ровенская область — 37 840 случаев;

Сумская область — 37 157 случаев;

Тернопольская область — 32 089 случаев;

Харьковская область — 64 237 случаев;

Херсонская область — 15 151 случай;

Хмельницкая область — 36 027 случаев;

Черкасская область — 33 837 случаев;

Черновицкая область — 37 695 случаев;

Черниговская область — 26 409 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 17 декабря в Украине было зарегистрировано 12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом 12 939 пациентов выздоровело.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине снова за сутки зафиксировано более 12 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19
В Украине снова за сутки зафиксировано более 12 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19
Число топ-менеджеров, готовых к маловероятным событиям, увеличилось почти втрое — Deloitte
Число топ-менеджеров, готовых к маловероятным событиям, увеличилось почти втрое — Deloitte
Страны ЕС могут одновременно начать вакцинацию от COVID-19 — СМИ
Страны ЕС могут одновременно начать вакцинацию от COVID-19 — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Кременчуге поймали кибермошенника, обобравшего людей на 1 млн грн через онлайн-банкинг

  3. В Одесской области четырех полицейских будут судить за пытки на территории больницы

  4. SWEET.TV провів "Битву блогерів", щоб допомогти українському кіно

  5. Украина требует от Боснии объяснить происхождение подаренной Лаврову "иконы из Луганска"

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...