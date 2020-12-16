Страны ЕС могут одновременно начать вакцинацию от COVID-19 — СМИ

Страны-члены Европейского Союза могут одновременно начать вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает немецкое издание DPA.

"Начнем вакцинацию как можно скорее, вместе 27 стран, в один день, так же, как мы прошли в единстве эту пандемию. Начнем искоренение этого ужасного вируса вместе и объединенными", — подчеркнула фон дер Ляйен.

По словам политика, в течение недели ЕС одобрит использование COVID-вакцины Pfizer, что позволит начать прививки.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Европейский Союз закупил широкий спектр различных вакцин, и их будет более чем достаточно для всех граждан ЕС.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что вакцина от коронавируса может стать "рождественским подарком" для европейцев.

"Мы выполним за два дня работу, которая обычно занимает два месяца. Это позволит странам ЕС начать вакцинацию примерно с 26 декабря", — отметил Схинас

15 декабря Италия, Германия, Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швейцария заявили, что будут координировать запуск своих программ вакцинации.

Ранее сообщалось, что 8 декабря Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной компаний Pfizer/BioNTech.

Напомним, 9 ноября компании Pfizer и AstraZeneca заявили, что по итогам клинических испытаний их вакцина оказалась эффективна для предотвращения инфицирования коронавирусом в 90% случаев.

Позднее стало известно, что вакцину от фирмы Pfizer уже начали распространять в Европе и США, несмотря на то, что официальный регулятор до сих пор не зарегистрировал ее.