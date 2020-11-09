Pfizer и BioNTech заявили о 90%-ной эффективности своей вакцины от Covid-19

Компании Pfizer и BioNTech сообщили, что по результатам третьей стадии клинических испытаний разрабатываемая ими вакцина оказалась эффективна для предотвращения инфицирования коронавирусом в 90% случаев. Как пишет Bloomberg, пока что это самое обнадеживающее научное достижение в борьбе с Covid-19.

Результаты проведенного исследования основаны на промежуточном анализе образцов от 94 участников, разделенных между теми, кто получил плацебо, и теми, кто был вакцинирован и заразился Covid-19. Возможное подтверждение данных Pfizer ожидает примерно через неделю.

"Поскольку ранее предполагалось, что эффективность первых вакцин будет в диапазоне от 60% до 70%, более 90% — это невероятно... Это показывает, что Covid-19 можно контролировать... Это действительно победа науки", — заявил глава BioNTech Угур Шахин.

"Это самые лучшие новости для мира, США и общественного здравоохранения, какие только были возможны", — оценил результаты старший вице-президент Pfizer по клиническим исследованиям и разработкам вакцин Уильям Грубер.

При этом, по его словам, пока непонятно как хорошо разработка будет работать среди разных групп населения, в частности в пожилых людях. Эти анализы не проводились. Также неизвестно, предотвращает ли вакцина тяжелый характер заболевания, но ни у одного из участников, заразившихся Covid-19 на этом этапе исследований, тяжелая форма не фиксировалась.

Вакцина проходит испытания по схеме двух доз. Исследование стартовало в июле, и поскольку большинство участников получили вторую дозу намного позже, пока также неизвестно, как долго будет действовать защита.

16 октября генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что если результаты испытаний подтвердят безопасность и эффективность вакцины, к концу ноября разработчики смогут у регулирующих органов США запросить разрешение на ее использование в чрезвычайных ситуациях.

Отметим, в начале ноября сообщалось, что ученые из Флоридского университета в Гейнсвиле пришли к выводу, что вакцинация от гриппа может создавать дополнительную защиту для тех, кто заразился коронавирусом.

Ранее Украина вошла в список 92 стран, определенных всемирным механизмом COVAX как приоритетные для получения вакцин против Covid-19 бесплатно или по ценам ниже рыночных.