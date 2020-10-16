Украина получит вакцину от Covid-19 от компаний из Британии и США — Минздрав

Украина вошла в список 92 стран, определенных всемирным механизмом COVAX как приоритетные для получения вакцин против Covid-19 бесплатно или по ценам ниже рыночных. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

Речь идет о вакцинах фармацевтических компаний AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США), которые будут изготовляться Институтом сыворотки Индии. Отмечается, что Украина будет обеспечена ими после их регистрации производителями и переквалификации Всемирной организацией здравоохранения.

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Далее Украина уже самостоятельно должна будет обеспечить принятие продукта, холодовую цепь, развозку в каждый кабинет прививки и собственно проведение прививок.

Предусмотрено несколько траншей вакцин, чтобы покрыть, как минимум, 20% людей в приоритетных группах. К ним относятся работники с критическим уровнем риска (сотрудники школ); с высоким риском инфицирования; работники, обеспечивающие ликвидацию чрезвычайных ситуаций; люди с серьезными сопутствующими заболеваниями и заболеваниями средней тяжести; пожилые граждане, а также проживающие в закрытых коллективах.

Напомним, накануне министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько может стоить вакцина от Covid-19.

Отметим также, посол Германии Анка Фельдгузен называет условием открытия границ Евросоюза для украинцев массовое задействование вакцины или лекарства от Covid-19, которые смогут обеспечить значительное снижение смертности от этой болезни. Но снятия ограничения раньше следующего лета она не ждет.