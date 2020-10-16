Посол Германии прогнозирует ограничение въезда украинцев в ЕС до лета

Посол Германии Анка Фельдгузен полагает, что ситуация с ограничением из-за пандемии Covid-19 въезда граждан Украины в страны Европейского союза, несмотря на формально действующий безвизовый режим, продлится до конца следующей весны. Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

По мнению дипломата, нынешняя ситуация завершится, когда появится вакцина или хотя бы эффективное лекарство от коронавируса, которые смогут обеспечить значительное снижение смертности от этой болезни.

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"Мой личный прогноз: нынешняя ситуация продлится до конца весны 2021 года. К тому времени все же должна появиться вакцина, и я надеюсь, что это позволит открыть границы для свободных путешествий. Хотя массовая вакцинация — это также процесс, который требует времени", — сказала дипломат, отметив, что оснований быть оптимистичнее самих украинцев в этом вопросе у нее нет.

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В то же время она подчеркнула, что ограничения на передвижение касаются не только украинцев, но действуют и внутри Евросоюза.

"Учитывая новые показатели заболеваемости, которые мы видим — и не только в Украине, но и в ЕС — я тоже так думаю (что это надолго — Delo.ua). Но эти ограничения касаются не только Украины. Даже внутри ЕС мы имеем "красные зоны", где действует ограничение путешествий и после возвращения из которых надо идти на карантин", — сказала Фельдгузен.

В самой Германии, по словам посла, планируется ввести изменения, по которым время самоизоляции работника не оплачивается работодателем — то есть людям придется иметь в виду, что путешествие может обернуться и неоплачиваемым отпуском.

Отметим, что в компании "Киевстар" недавно подсчитали, что, несмотря на закрытые из-за распространения коронавируса границы, внутренний туризм в Украине упал на 17%.

Напомним также, что 13 октября Кабинет министров продлил карантин в стране из-за Covid-19 до конца текущего года.