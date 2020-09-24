Почему отмена безвиза с ЕС чревата проблемами для экономики Украины

В последнее время общество было взбудоражено новостями о том, что безвизовый режим с ЕС под угрозой. Причиной для этого стало заявление депутата Европарламента от Германии Виолы фон Крамон о том, что ЕС может отозвать безвиз. И не вдаваясь в подробности о том, почему это случилось, кто виноват и будет ли отменен безвиз, я хотел бы остановиться на вопросе о том, что может потерять экономика страны, если безвиз будет отменен.

Для начала отмечу, что на сегодняшний день, украинцы, уехавшие на заработки в другие страны, по сути, являются чуть ли не самой большой отраслью экономики страны, сопоставимой с сельским хозяйством. И при отмене безвиза, эта отрасль экономики, может потерять свою третью часть, что заберет у страны до 10 млрд. долларов внешних поступлений валюты в страну. А это в свою очередь ударит буквально по всем экономическим показателям страны и по платежному и торговому балансу и внутреннему обороту товаров и услуг и очень сильно повысит социальное напряжение в обществе.

Почему это может случиться, можно разъяснить так.

По данным НБУ, в 2019 году трудовые мигранты перевели в страну 12 млрд. долларов. Но в то же время, по данным Минсоцполитики в 2018 году 3,2 млн. украинцев трудилось за границей на постоянной основе, а с учетом сезонных и временных работ, всего, от 7 до 9 млн. человек были участниками этого процесса. И если труд всех этих людей пересчитать в трудовые месяцы, то 3,2 млн. украинцев работающих на постоянной основе, в год отрабатывают за пределами страны 38 млн. месяцев. Плюс к этому до 5 млн. украинцев, которые работают временно, в совокупности отрабатывают до 20 млн. трудовых месяцев в год, если в среднем они работают по 4 месяца в году.

В этом случае все украинские трудовые мигранты, за пределами страны, в год отрабатывают 58 млн. месяцев, то есть получают 58 млн. месячных зарплат. И если эту цифру сопоставить с данными НБУ, по переводам от трудовых мигрантов в размере 12 млрд. долларов, то выходит что люди в среднем работают всего за 206 долларов в месяц. То есть люди, покидают свою зону комфорта, и едут за границу для того чтобы привезти домой всего 206 долларов в месяц.

Для меня например, совершенно очевидно, что такая цифра абсолютно не верна и люди за такие деньги не будут работать. В реальности люди привозят в страну гораздо больше и средняя цифра скорее близка к 500 долларам в месяц, а возможно и больше. Ведь в том же ЕС 800 евро это чуть ли не самый низкий показатель зарплат, а многие украинцы работают за пределами страны уже давно и имеют и опыт и навыки и квалификацию и зарабатывают и 1,5 и 2 тысячи евро в месяц и более.

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И хоть высокие заработки имеют не все, но тем не менее, эти высокие зарплаты влияют на общую среднюю величину. И если даже в массе люди привозят в страну по 400-450 долларов в месяц, то за счет тех, кто зарабатывает много, средняя величина явно подымается к 500 долларам в месяц и выше. А если это так, то общий объем переводов в страну составляет около 30 млрд. долларов в год, а вероятно даже и больше, а не 12 как оценивает государство.

Причина по которой реальная цифра переводов отличатся от того, что фиксируется государством достаточно проста. Государство не может учесть КЭШ, который люди везут в своем кармане, ведь если человек отработав за границей, везет назад, допустим 2-3 тысячи долларов, то он просто везет их в виде налички и ему не нужно их декларировать. И учесть и посчитать этот поток просто невозможно. И этот поток поступлений валюты в страну просто не считается.

Эти цифры конечно нельзя считать точными, и являются моей оценкой, но я думаю, что цифра по переводам в объеме 30 млрд. долларов явно более отражает реальность в сравнении с официальной оценкой в размере 12 млрд. долларов. И эти цифры можно оценить и с другого угла зрения.

К примеру, в 2019 году по балансу экспорта и импорта товаров и услуг страна имела дефицит в размере 12,5 млрд. долларов. То есть страна импортировала больше чем экспортировала. И тут есть странность! Ведь страны с развивающейся экономикой, обычно имеют торговый профицит в своем балансе. Потому что именно этот профицит и покрывает отток капитала из страны. Но Украина согласно официальным данным уникальная страна, у которой есть и отток капитала, и одновременно дефицит торгового баланса. То есть 2+2=5!

Но если предположить, что приток денег от мигрантов составляет не 12, а 30 млрд. долларов, то все встает на свои места. В этом случае 2+2 будет равно 4. Потому что неучтенные 18 млрд. долларов КЭШа, полностью покроют и дефицит торгового баланса, и деньги еще останутся для покрытия оттока капитала.

А теперь представьте, что безвиз отменяется, и часть трудовых мигрантов, уже не сможет работать в ЕС как раньше. Те, кто работает в ЕС на постоянной основе, в большей части решат вопросы с документами и получат визы, но среди этих 3,2 млн. будут и потери, ведь нарушится динамика процесса. Ведь когда речь идет о миллионах людей, то работает статистика. А в ней те, кто работал вчера, уходят на пенсию или просто перестают работать, а взамен на их место приходит новое поколение. С безвизом, людям было проще найти постоянную работу, проще адаптироваться к переезду, а без безвиза людям будет сложнее все это сделать, и из-за этого общий поток новых людей которые будут пополнять ряды трудовых мигрантов, работающих за границей на постоянной основе, будет уменьшаться. А из-за этого не быстро, с годами, общая цифра людей работающих там, тоже будет сокращаться. В первый год отмены безвиза потери могут быть несущественны в размере 100 тысяч рабочих мест, но в разрезе пяти лет эти потери могут составить и пол миллиона рабочих мест.

Что же касается маятниковой трудовой миграции, то есть тех 5 млн. человек которые работают сезонно или временно, то тут отмена безвиза станет настоящей проблемой, ведь именно безвиз в основном и используется людьми для временных работ. И тут потери будут огромными, ведь для временной занятости людям часто нецелесообразно и дорого заниматься оформлением документов в рамках обычного визового режима. И можно предположить, что из 20 млн. месяцев, которые отрабатываются в рамках временных работ, останется только 5 млн., а 15 млн. будет потеряно.

В целом если безвиз будет отменен, то в деньгах, страна может потерять треть валютных поступлений, которые привозят трудовые мигранты. И если исходить из моей оценки о том, что трудовые мигранты привозят в страну около 30 млрд. долларов в год, то потенциальные потери от отмены безвиза могут составить 10 млрд. долларов в год. А такие потери равносильны полной остановке металлургического комплекса страны, с падением показателей экспорта металлургов до нуля. 10 млрд. долларов потерь внешних поступлений, сильно испортят показатели торгового и платежного баланса. Но это еще не все.

10 миллиардов долларов это просто цифра и в общем потоке валютных поступлений в страну она не так велика чтобы быть критичной. Но важно понимать, что те деньги, которые привозят в страну люди, почти полностью попадают в экономический оборот. Ведь люди привозят их, чтобы тратить внутри страны, и тратят их. И для экономики, у денег мигрантов, если можно так выразиться очень высокий коэффициент полезного действия. Ведь по многим другим статьям внешних поступлений эффект для экономики не так велик, поскольку бывает так что деньги например от экспорта чего либо приходят и не тратятся внутри страны, а сразу же уходят либо на оплату чего-либо за пределами страны, либо сразу трансформируются в отток капитала. То есть на бумаге деньги есть, но по факту, в экономике страны их нет.

Деньги трудовых мигрантов напротив, хоть в большей части и отсутствуют на бумаге, по факту полностью вливаются в экономический оборот внутри страны. И если этот поток первичных денег, и первичного спроса создаваемого ими упадет, то следом по мультипликативному эффекту упадет и все остальное. Ведь все эти деньги, если можно так выразиться работают на "земле", а не в "воздухе".

Плюс к этому надо понимать, что отмена безвиза с ЕС коснется огромного количества людей, и причем тех людей, для которых доходы от трудовой миграции очень важны, ведь люди едут на заработки не от хорошей жизни. А это чревато очень сильным ростом социального недовольства в обществе.

Но в этом всем есть важный момент. Все что написано выше, это описание фактора "ЕСЛИ ОТМЕНЯТ". И я очень надеюсь, что этого "ЕСЛИ" не наступит, потому что такое действие не выгодно ни Украине, ни ЕС.