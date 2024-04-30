В Киеве под бывшей Аркой Дружбы народов приступили к демонтажу композиции (ФОТО)

В Киеве начали демонтаж композиции в честь Переяславской рады под Аркой Дружбы народов, переименованной в Арку Свободы украинского народа.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Городские коммунальные службы приступают к демонтажу композиции в честь Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа"", - отмечают в КГГА.

Сообщается, что демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция достаточно массивная. Она состоит из 20 частей, которые весят около 6 000 – 7 000 тонн.

"Предварительно специалисты провели изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить", - подчеркнули в КГГА.

Там добавили, что в дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

Фото: пресс-служба КГГА

Переяславское соглашение

Отметим, что в городе Переяслав Киевской области в 1654 году гетман Богдан Хмельницкий подписал с Россией "Переяславское соглашение" в результате чего на долгие годы украинские земли перешли в состав Российской империи.

Сейчас у историков нет оригиналов этого документа, поэтому предполагают, что Хмельницкий подписал соглашение исключительно о военном сотрудничестве Запорожского войска с Московией, а не о включении украинских земель в состав Российской империи.

Договор 1654 года, по тем отрывочным сведениям, что дошли до нашего времени, был в целом равноправным и взаимовыгодным. Но он действовал всего 2,5 года.

Виленским перемирием с Речью Посполитой 24 октября 1656 Москва его денонсировала.

Это, а также постоянное вмешательство Москвы во внутренние дела Украинского государства, в конечном итоге повлекло за собой ликвидацию независимости Украины и превращение ее в автономную часть Московии.

Получит новую концепцию: бывшая Арка Дружбы народов в Киеве не будет демонтирована

Киевская городская государственная администрация (КГГА) официально объявила, что не будет демонтировать бывшую Арку Дружбы народов в Киеве, которую переименовали в Арку Свободы украинского народа. Пространство же у нее получит новую концепцию.

В КГГА подчеркнули, что расход значительных средств из городского бюджета на демонтаж Арки Свободы украинского народа сейчас - не самый неотложный вопрос, поскольку город во время военного положения, прежде всего, направляет средства на помощь Вооруженным Силам Украины, бесперебойное функционирование бюджетной сферы и решение жизненно важных потребностей киевлян.

Ранее директор департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева заявила, что решение Минкульта про демонтаж бывшей Арки дружбы народов в Киеве является поспешным, а снос объекта может оказаться опасным.

Отметим, Министерство культуры и информационной политики признало бывшую Арку дружбы народов в Киеве не подлежащей занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Теперь монумент может быть демонтирован.

Напомним, ранее украинский институт национальной памяти призвал полностью демонтировать Арку дружбы народов в Киеве.

26 апреля 2022 года в столице был демонтирован памятник, находившийся под Аркой дружбы народов. Он был посвящен "воссоединению" украинского и русского народов (советская скульптура двух рабочих). А 16 мая того же года Киевский городской совет принял решение о декоммунизации Арки дружбы народов и переименовал ее в Арку свободы украинского народа.