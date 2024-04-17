Арку дружбы народов в Киеве лишили статуса памятки: монумент может быть демонтирован

Министерство культуры и информационной политики признало бывшую Арку дружбы народов в Киеве не подлежащей занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Теперь монумент может быть демонтирован.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

"Министерство культуры и информационной политики своим приказом признало не подлежащим внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, бывший объект культурного наследия - Монумент на ознаменование воссоединения Украины с Россией, расположенный в г. Киеве в Крещатом парке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этим решением памятник потерял статус памятника истории и может быть демонтирован.

В Министерстве культуры напомнили, что Арка дружбы народов в Киеве, установленная в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьского переворота 1917 года, принадлежит к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу.

"Несмотря на переименование Киевским городским советом в «Арку Свободы украинского народа», монумент представляет исключительно советские идеологемы и коннотации, поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины. Об этом отмечается в профессиональному заключению Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти по определению принадлежности объектов к символике российской имперской политики", - подчеркивают в Минкульте.

Кроме того, в заключении говорится, что воплощенный в монументе миф о «воссоединении» двух «братских» народов не соответствует историческим реалиям.

А в условиях широкомасштабного вторжения РФ в Украину этот миф активно используется для обоснования «законности» путинских территориальных претензий. Он также является частью информационно-пропагандистской кампании Кремля, чтобы сформировать у украинцев искаженные представления о якобы «исторической безгосударственности» Украинского народа «разделенного русского народа», «искусственность» Украины как государства», - отмечают в ведомстве.

«В общественном сознании киевлян монумент отождествляется с советским режимом, не случайно жители столицы называют его «ярмом». Избавляясь от монументального «ига», мы освобождаемся от остатков советской диктатуры и российского имперского влияния», – подытожил и.о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Напомним, ранее Украинский институт национальной памяти призвал полностью демонтировать Арку дружбы народов в Киеве.

А 26 апреля 2022 года в столице был демонтирован памятник, находившийся под Аркой дружбы народов. Он был посвящен "воссоединению" украинского и русского народов (советская скульптура двух рабочих). А 16 мая того же года Киевский городской совет принял решение о декоммунизации Арки дружбы народов и переименовал ее в Арку свободы украинского народа.

Декоммунизация в Украине

В Украине идет активный процесс декоммунизации. В украинских городах переименовывают улицы и сносят советские памятники.

В декабре в Киеве провели демонтаж памятника участникам "Январского вооруженного восстания 1918 года" и памятник одному из военных вожаков большевиков Николаю Щорсу.

Недавно в Киеве переименовали еще 29 объектов. Новое название получили станции метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". Также теперь в столице нет сквера Трудовой Славы, парка Пушкина и сквера Чкалова.