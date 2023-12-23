В Киеве демонтировали памятник участникам антиукраинского "январского восстания"

Сотрудники "Киевблагоустройства" провели демонтаж еще одного символа большевистской тирании - памятника участникам "январского вооруженного восстания 1918 года".

Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что идеологическая роль этого постамента состояла в возвеличении большевиков, устроивших мятеж против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики.

"Нам десятилетиями навязывали в герои - советских и имперских палачей. Теперь пора навсегда избавиться от враждебного культурологического влияния", - замглавы КГГА Анна Старостенко.

В "Киевблагоустройстве" добавили, что вес памятника составил около 2,5 тонн.

10 ноября правительство Украины приняло решение исключить из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников российскому писателю Александру Пушкину, большевистскому лидеру Николаю Щорсу и другим российским и советским деятелям.

Напомним, в Киеве на монумент "Родина-мать" установили трезубец и демонтировали советские элементы с обелиска "Город-герой Киев".