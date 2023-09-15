В Киеве заканчивают демонтаж советских элементов с обелиска "Город-герой Киев"

Процесс демонтажа компонентов советского обелиска, установленного на Галицкой площади в Киеве (бывшая Площадь Победы), близится к завершению.

Об этом сообщила Анна Старостенко, заместитель председателя КГГА.

"Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Продолжение следует!" – написала она.

Старостенко добавила, что во время этих работ были удалены звезды, которые размещались на боковых сторонах обелиска, а также аннотационная доска с надписями на русском языке. Кроме того, изменен год "1941" на "1939", что указывает на начало Второй мировой войны.

Демонтажные работы производятся Департаментом территориального контроля города Киева.

Напомним, 6 августа декоммунизировали и монумент "Родина-мать" в Киеве. С него сняли советские серп и молот и установили трезубец.