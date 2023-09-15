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В Киеве заканчивают демонтаж советских элементов с обелиска "Город-герой Киев"
Процесс демонтажа компонентов советского обелиска, установленного на Галицкой площади в Киеве (бывшая Площадь Победы), близится к завершению.
Об этом сообщила Анна Старостенко, заместитель председателя КГГА.
"Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Продолжение следует!" – написала она.
Старостенко добавила, что во время этих работ были удалены звезды, которые размещались на боковых сторонах обелиска, а также аннотационная доска с надписями на русском языке. Кроме того, изменен год "1941" на "1939", что указывает на начало Второй мировой войны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Демонтажные работы производятся Департаментом территориального контроля города Киева.
Напомним, 6 августа декоммунизировали и монумент "Родина-мать" в Киеве. С него сняли советские серп и молот и установили трезубец.