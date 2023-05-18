Еще два советских памятника в Киеве потеряли охранный статус: какие именно

Министерство культуры и информационной политики лишило охранного статуса еще два монументальных советских памятника в Киеве. Речь идет о памятнике участникам Январского вооруженного восстания 1918 года в Мариинском парке и обелиске в честь города-героя Киева на Галицкой площади.

Об этом сообщила пресс-служба МКИП.

"Министерство культуры и информационной политики признало не подлежащими занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, объектов культурного наследия два советских памятника монументального искусства. Речь идет о памятнике участникам Январского вооруженного восстания 1918 года в Мариинском парке и обелиске в честь города-героя Киева на Галицкой площади", – говорится в сообщении ведомства.

Фото: памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 года в Мариинском парке

Ранее Минкульт лишил охранного статуса двух памятников российскому поэту Александру Пушкину в Киеве.

В частности, речь идет о бюсте Пушкина на улице Михаила Емельяновича-Павленко (бывшая Суворова), 1. Другим таким объектом является бюст Пушкина, расположенный на улице Вячеслава Чорновила, 37-А.

Также в Киеве в рамках декоммунизации демонтировали памятник советскому военному Николаю Ватутину в Мариинском парке.