Мінкульт позбавив охоронного статусу два пам’ятники Пушкіну у Києві

Міністерство культури та інформаційної політики визнало такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та об’єктів культурної спадщини, два пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну у Києві. Як ідеться в повідомленні відомства, відповідний наказ підписав міністр Олександр Ткаченко.

Зокрема, йдеться про бюст Пушкіна на вулиці Михайла Омеляновича-Павленка (колишня Суворова), 1. Іншим таким об'єктом є погруддя Пушкіна, розташоване на вулиці В’ячеслава Чорновола, 37-А.

В якості причини названо невідповідність визначеним у законі критеріям об'єктів культурної спадщини та ознакам, прописаним у порядку визначення категорій пам’яток, затвердженим постановою Кабінету міністрів №452 від 22 травня 2019 року.

Зазначимо, що бюст, встановлений перед будівлею Національного транспортного університету на розі вулиць Омеляновича-Павленка та Лаврської, був відкритий ще в 1899 році, до 100-річчя з дня народження поета, як і низка інших пам'ятників йому в інших містах України.

11 жовтня 2022 року він був скинутий невідомими. Представник громадянської мережі "Опора" Андрій Савчук заявляв, що через цю подію за заявою ректора НТУ Миколи Дмитриченка поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Натомість пам'ятник, що знаходиться на території гімназії №153 імені Пушкіна на вулиці Чорновола, був встановлений у 1937 році - відповідно, з нагоди 100-річчя зі смерті поета після дуелі.

Це не єдині монументи в Києві, присвячені цьому поетові. Зокрема, у парку імені Пушкіна стоїть великий пам'ятник йому, встановлений у 1962 році, а на станції метро "Університет", відкритій у 1960 році, є бюст поета у ниші одного з пілонів. Наразі останній сховано в дерев'яному боксі. Його збираються остаточно прибрати, замінивши на бюст когось іншого: зараз проходить електронне голосування для мешканців Києва з цього приводу.

Раніше пам'ятник Пушкіну вирішили знести у Полтаві. 30 грудня минулого року його демонтували в Краматорську. 27 грудня у Чернівцях демонтували бюст Пушкіна з будівлі драмтеатру. Крім того, 23 грудня в тому ж місті було демонтовано та розпилено пам'ятник самому поету.

Перед цим, 16 грудня, було демонтовано пам'ятник Пушкіну в Дніпрі, у листопаді пам'ятник поету знесли у Житомирі, а також у Харкові. Ще в травні Пушкіна було демонтовано у Миколаєві, а наприкінці квітня - у Чернігові.