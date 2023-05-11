Минкульт лишил охранного статуса два памятника Пушкину в Киеве

Министерство культуры и информационной политики признало не подлежащими внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и объектов культурного наследия два памятника российскому поэту Александру Пушкину в Киеве. Как сообщается в сообщении ведомства, соответствующий приказ подписал министр Александр Ткаченко.

В частности, речь идет о бюсте Пушкина на улице Михаила Амельяновича-Павленко (бывшая Суворова), 1. Другим таким объектом является бюст Пушкина, расположенный на улице Вячеслава Черновола, 37-А.

В качестве причины названо несоответствие определенным в законе критериям объектов культурного наследия и признакам, прописанным в порядке определения категорий памятников, утвержденном постановлением Кабинета министров №452 от 22 мая 2019 года.

Отметим, что бюст, установленный перед зданием Национального транспортного университета на пересечении улиц Амельяновича-Павленко и Лаврской, был открыт еще в 1899 году, к 100-летию со дня рождения поэта, как и ряд других памятников ему в других городах Украины.

11 октября 2022 года он был сброшен с постамента неизвестными. Представитель гражданской сети "Опора" Андрей Савчук заявлял, что из-за этого происшествия по заявлению ректора НТУ Николая Дмитриченко полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

В свою очередь, памятник, находящийся на территории гимназии №153 имени Пушкина на улице Черновола, был установлен в 1937 году - соответственно, по случаю 100-летия смерти поэта после дуэли.

Отметим, что это не единственные монументы в Киеве, посвященные этому поэту. В частности, в парке имени Пушкина стоит большой памятник ему, установленный в 1962 году, а на станции метро "Университет", открытой в 1960 году, есть бюст поэта в нише одного из пилонов. Сейчас последний спрятан в деревянном боксе. Его собираются окончательно убрать, заменив бюст кого-то другого: сейчас проходит электронное голосование для жителей Киева по этому вопросу.

Ранее же памятник Пушкину решили снести в Полтаве. 30 декабря прошлого года его демонтировали в Краматорске. 27 декабря в Черновцах демонтировали бюст Пушкина со здания драмтеатра. Кроме того, 23 декабря в том же городе был демонтирован и распилен памятник самому поэту.

Перед этим, 16 декабря, был демонтирован памятник Пушкину в Днепре, в ноябре памятник поэту снесли в Житомире, а также в Харькове. Еще в мае Пушкин был демонтирован в Николаеве, а в конце апреля - в Чернигове.