В Минкульте назвали количество переименованных в 2022 году топонимов и демонтированных памятников

По информации, предоставленной областными военными администрациями и региональными представителями Украинского института национальной памяти, за 2022 год в Украине было переименовано 9859 топонимов, определенных как "связанные с пропагандой российской имперской политики".

Об этом сообщается в Министерстве культуры и информационной политики. Кроме того, в прошлом году было также демонтировано 145 соответствующих памятников, в том числе 28 посвященных поэту и писателю Александру Пушкину.

Кроме того, демонтированы четыре памятника российскому полководцу Александру Суворову (в частности, в Одессе и Измаиле) и один посвященный российской императрице Екатерине II (в Одессе).

Демонтированы и девять монументов, посвященных советскому писателю Максиму Горькому, четыре – советскому писателю Николаю Островскому, а также еще более 20 памятников и памятных знаков в честь советских освободителей.

"Указанная информация пока не является окончательной, поскольку процесс переименования и демонтажа продолжается: по состоянию на конец декабря 2022 года на рассмотрении в местных общинах находились десятки топонимов и памятников и памятных знаков, которые планировались к переименованию/демонтажу", - отмечают в Минкульт.

Напомним, что в январе власти Киева сообщали о переименовании 237 топонимов, рассматриваемых как связанные с Россией. При этом в феврале был переименован еще ряд объектов, в том числе проспект Победы, а в марте - в частности, улица и площадь Льва Толстого, бульвар Перова, проспект Освободителей и проспект Гагарина.