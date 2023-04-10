У Мінкульті назвали кількість перейменованих у 2022 році топонімів та демонтованих пам'ятників

За інформацією, наданою обласними військовими адміністраціями та регіональними представниками Українського інституту національної пам’яті, протягом 2022 року в Україні було перейменовано 9859 топонімів, визначених як "пов’язані з пропагандою російської імперської політики".

Про це повідомляють в Міністерстві культури та інформаційної політики. Крім того, в минулому році було також демонтовано 145 відповідних пам’ятників, зокрема 28 присвячених поету та письменникову Олександру Пушкіну.

Крім того, демонтовано чотири пам'ятники російському полководцю Олександру Суворову (зокрема, в Одесі та Ізмаїлі) та один присвячений російській імператриці Катерині ІІ (в Одесі).

Демонтвано й дев'ять монументів, присвячених радянському письменникові Максиму Горькому, чотири - радянському письменникові Миколі Островському, а також ще понад 20 пам’ятників та пам’ятних знаків на честь радянських визволителів.

"Вказана інформація наразі не є остаточною, оскільки процес перейменування та демонтажу триває: станом на кінець грудня 2022 року на розгляді у місцевих громадах перебували десятки топонімів та пам’ятників і пам’ятних знаків, які планувалися до перейменування/демонтажу", - зазначають у Мінкульті.

Нагадаємо, що в січні влада Києва повідомляла про перейменування 237 топонімів, визнаних як пов'язані з Росією. При цьому в лютому було перейменовано ще низку об'єктів, зокрема проспект Перемоги, а в березні - зокрема, вулицю й площу Льва Толстого, бульвар Перова, проспект Визволителів та проспект Гагаріна.