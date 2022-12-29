В Одесі знесли пам'ятники Катерині ІІ та Суворову (ФОТО)

В Одесі демонтували пам'ятники російській імператриці Катерині ІІ та російському полководцю Олександру Суворову.

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Про це повідомляють голова Одеської ОВА Максим Марченко та міська рада.

"Нарешті пам’ятник російській імператриці катерині в Одесі був демонтований. Дякую мешканцям Одеси, які висловили свою позицію, що російській імперській спадщині не місце в сучасній, правовій, демократичній Україні. Дякую депутатам Одеської міської ради за те, що ухвалили вірне рішення. Кожен, хто долучився до цього процесу показав, що коли ми об’єднані спільною метою, то обов’язково її досягаємо", - зазначив Марченко.

У міській раді зазначили, що також було було демонтовано пам’ятник Суворову. Монумент буде передано до Одеського художнього музею для його тимчасового зберігання.

Раніше Одеська міська рада підтримала рішення демонтувати та перенести до Одеського художнього музею пам’ятник "Засновникам Одеси". Також депутати міської ради вирішили демонтувати та перенести пам’ятник Олександру Суворову.

Центральною фігурою пам'ятника є скульптура російської імператриці Катерини II, а в основі монументу розташовані скульптури її сподвижників Хосе де Рібаса, Франца де Воллана, Григорія Потьомкіна та Платона Зубова.

Пам'ятник стояв на цьому ж місці - Катеринінській площі - у 1900-1920 роках і був відновлений у 2007 році з тими ж фігурами засновників міста, окрім самої Катерини, пам'ятник якій є новоділом. Зберегти оригінальні скульптури вдалося завдяки їхньому зберіганні саме на території Одеського історико-краєзнавчого музею.

Зазначимо, прихильники знесення пам'ятнику вже декілька разів обливали його фарбою та обписували написами з негативними характеристиками Катерини II.