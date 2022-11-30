Одеська міська рада підтримала рішення про демонтаж пам’ятника Катерині ІІ

Одеська міська рада підтримала рішення демонтувати та перенести до Одеського художнього музею пам’ятник "Засновникам Одеси".

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Про це повідомляє пресслужба міської ради.

"Одеська міська рада підтримала рішення демонтувати та перенести пам’ятник Засновникам Одеси у центрі зі скульптурою Катерині II", - йдеться у повідомленні.

Крім того, депутати міської ради вирішили демонтувати та перенести пам’ятник Олександру Суворову.

Зазначається, що пам’ятники тимчасово перенесуть до Одеського художнього музею.

Нагадаємо, що 28 вересня Одеська міськрада не підтримала пропозицію про демонтаж "Засновників Одеси" та їх перенесення до Одеського історико-краєзнавчого музею.

Центральною фігурою пам'ятника є скульптура російської імператриці Катерини II, а в основі монументу розташовані скульптури її сподвижників Хосе де Рібаса, Франца де Воллана, Григорія Потьомкіна та Платона Зубова.

Пам'ятник стояв на цьому ж місці - Катеринінській площі - у 1900-1920 роках і був відновлений у 2007 році з тими ж фігурами засновників міста, окрім самої Катерини, пам'ятник якій є новоділом. Зберегти оригінальні скульптури вдалося завдяки їхньому зберіганні саме на території Одеського історико-краєзнавчого музею.

Починаючи з 10 вересня прихильники знесення пам'ятнику вже декілька разів обливали його фарбою та обписували написами з негативними характеристиками Катерини II.