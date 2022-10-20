В онлайн-голосуванні щодо долі пам'ятника Катерині II в Одесі переміг варіант демонтажу

Ввечері 20 жовтня було завершено електронне опитування з питання вирішення долі пам’ятника "Засновникам Одеси" на вебпорталі "Соціально активний громадянин", яке відбувалося впродовж місяця. Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Всього було запропоновано сім варіантів вирішення подальшої долі монументу. Станом на 20:00 20 жовтня участь в онлайн-голосуванні взяли 7796 осіб.

3914 голосів, або 50,2%, тобто більше, ніж усі інші варианти разом узяті, отримав варіант повного демонтажу пам’ятника. В свою чергу 2816 одеситів висловилися за збереження його на своєму місці з доповненням історичною інформацією щодо діяльності імператриці Катерини II.

Ще 650 громадян обрали варіант залишення пам’ятника на своєму місці без змін, а 329 - його перенесення до спеціального меморіального парку чи музею.

Інші запропоновані варіанти не знайшли значної підтримки. Зокрема, за демонтаж лише імперських символів з пам’ятнику виступили 30 людей, за демонтаж лише фігури Катерини II - 18, а за відкладення вирішення долі пам’ятника до кінця війни - 39.

Після завершення онлайн-голосування деякий час триватиме перевірка профілів користувачів, які ще не пройшли верифікацію на вебпорталі. Однак в будь-якому разі остаточне рішення щодо долі зазначеної скульптурної групи прийматиме міськрада.

Нагадаємо, що 28 вересня Одеська міськрада не підтримала пропозицію про демонтаж "Засновників Одеси" та їх перенесення до Одеського історико-краєзнавчого музею. Жоден депутат не голосував проти, але значна кількість їх утрималася, зокрема й мер Геннадій Труханов та виконуючий обов'язки його заступника - керуючий справами мерії Олег Бриндак.

Центральною фігурою пам'ятника є скульптура російської імператриці Катерини II, а в основі монументу розташовані скульптури її сподвижників Хосе де Рібаса, Франца де Воллана, Григорія Потьомкіна та Платона Зубова.

Пам'ятник стояв на цьому ж місці - Катеринінській плоші - у 1900-1920 роках і був відновлений у 2007 році з тими ж фігурами засновників міста, окрім самої Катерини, пам'ятник якій є новоділом. Зберегти оригінальні скульптури вдалося завдяки їхньому зберіганні саме на території Одеського історико-краєзнавчого музею.

В липні 2022 року електронна петиція на сайті президента щодо знесення пам'ятника набрала необхідні 25 тисяч голосів, і її розглянув Володимир Зеленський, який, однак, не висловив свою позицію, а лише звернувся до Одеської міськради з проханням розглянути це питання.

Починаючи з 10 вересня прихильники знесення пам'ятнику вже декілька разів обливали його фарбою та обписували написами з негативними характеристиками Катерини II.

Труханов у цьому контексті заявив, що виступає за створення в Одесі паркового комплексу радянського та імперського минулого і проти "виморювання та забуття" історії минулого. Подібну позицію про перенесення пам'ятника "у якийсь простір" ще в травні висловлював голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.