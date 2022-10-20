В онлайн-голосовании о судьбе памятника Екатерине II в Одессе победил вариант демонтажа

Вечером 20 октября завершился электронный опрос по вопросу решения судьбы памятника "Основателям Одессы" на веб-портале "Социально активный гражданин", который проходил в течение месяца. Об этом сообщает Одесский городской совет.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Всего было предложено семь вариантов решения дальнейшей судьбы монумента. По состоянию на 20:00 20 октября участие в онлайн-голосовании приняли 7796 человек.

3914 голосов, или 50,2%, то есть больше, чем все остальные варианты вместе взятые, получил вариант полного демонтажа памятника. В свою очередь, 2816 одесситов высказались за сохранение его на своем месте с дополнением исторической информацией о деятельности императрицы Екатерины II.

Еще 650 граждан выбрали вариант оставления памятника на своем месте без изменений, а 329 – его переноса в специальный мемориальный парк или музей.

Другие предложенные варианты не получили значительной поддержки. В частности, за демонтаж только имперских символов с памятника выступили 30 человек, за демонтаж только фигуры Екатерины II – 18, а за то, чтобы отложить решение судьбы памятника до конца войны, – 39.

После завершения онлайн-голосования некоторое время будет продолжаться проверка профилей пользователей, еще не прошедших верификацию на веб-портале. Однако в любом случае окончательное решение о судьбе указанной скульптурной группы будет принимать горсовет.

Напомним, что 28 сентября Одесский горсовет не поддержал предложение о демонтаже "Основателей Одессы" и их переносе в Одесский историко-краеведческий музей. Ни один депутат не голосовал против, но значительное количество их воздержалось, в том числе и мэр Геннадий Труханов и исполняющий обязанности его заместителя – управляющий делами мэрии Олег Брындак.

Центральной фигурой памятника является скульптура российской императрицы Екатерины II, а в основе монумента расположены скульптуры ее сподвижников Хосе де Рибаса, Франца де Воллана, Григория Потемкина и Платона Зубова.

Памятник стоял на этом же месте – Екатерининской площади – в 1900-1920 годах и был восстановлен в 2007 году с теми же фигурами основателей города, кроме самой Екатерины, памятник которой является новоделом. Сохранить оригинальные скульптуры удалось благодаря их хранению именно на территории Одесского историко-краеведческого музея.

В июле 2022 года электронная петиция на сайте президента о сносе памятника набрала необходимые 25 тысяч голосов, и ее рассмотрел Владимир Зеленский, который, однако, не высказал свою позицию, а лишь обратился к Одесскому горсовету с просьбой рассмотреть этот вопрос.

При этом начиная с 10 сентября сторонники сноса памятника уже несколько раз обливали его краской и описывали надписями с отрицательными характеристиками Екатерины II.

Труханов в этом контексте заявил, что выступает за создание в Одессе паркового комплекса советского и имперского прошлого и против "вымаривания и забвения" истории прошлого. Подобную позицию о переносе памятника "в некое пространство" еще в мае выражал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.