Одесский горсовет не поддержал демонтаж памятника Екатерине II с переносом в музей

Одесский городской совет не поддержал предложение о демонтаже и переносе в Одесский историко-краеведческий музей памятника "Учредителям Одессы". Об этом сообщается на сайте горсовета.

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За такое решение проголосовало лишь 17 депутатов при 33 минимально необходимых. Ни один не проголосовал против, а воздержался только один. 21 депутат из числа присутствующих не голосовал, в том числе и мэр Геннадий Труханов и исполняющий обязанности его заместителя - управляющий делами мэрии Олег Брындак.

Отметим, что центральной фигурой памятника является скульптура русской императрицы Екатерины II, в основе монумента расположены скульптуры ее сподвижников Хосе де Рибаса, Франца де Воллана, Григория Потемкина и Платона Зубова.

Памятник стоял на этом же месте – на Екатерининской площади – в 1900-1920 годах и был восстановлен в 2007 году с теми же фигурами основателей города, кроме самой Екатерины, памятник которой является новоделом. Сохранить оригинальные скульптуры удалось благодаря их установке именно на территории Одесского историко-краеведческого музея.

В июле 2022 года электронная петиция на сайте президента по вопросу сноса памятника набрала необходимые 25 тысяч голосов, и ее рассмотрел Владимир Зеленский, который, однако, не высказал свою позицию, а лишь обратился к Одесскому горсовету с просьбой рассмотреть этот вопрос.

Начиная с 10 сентября сторонники сноса памятника уже несколько раз обливали его краской и исписывали надписями с отрицательными характеристиками Екатерины II.

Сам Труханов после этого заявил, что выступает за создание в Одессе паркового комплекса советского и имперского прошлого и против "вымарывания и забвения" истории прошлого. Подобную позицию о помещении памятника "в некое пространство" еще в мае высказывал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

В свою очередь, мэрия Одессы с 20 сентября по 20 октября запустила онлайн-голосование жителей города о дальнейшей судьбе монумента с семью вариантами, из которых можно выбрать только один.

В частности, предложено демонтировать только имперские символы, демонтировать только скульптуру Екатерины II, демонтировать памятник полностью, отложить вопрос до окончания военного положения, сохранить памятник на своем месте без изменений, сохранить памятник на своем месте с дополнением исторической информации о Екатерине II или же сохранить памятник и перенести в специальный мемориальный парк или музей.