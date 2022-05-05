Глава УИНП Дробович рассказал, что можно сделать с памятником Екатерине Второй в Одессе

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович отмечает, что памятник российской императрице Екатерине Второй, распорядившейся основать Одессу, как и ряд других спорных монументов в Украине, может быть переосмыслен путем изменения пространства вокруг него либо перенесен в новое пространство. Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Среди таких монументов руководитель института назвал, в частности, Арку дружбы народов в Киеве, под которой в конце апреля была снесена скульптура, символизировавшая единение украинского и русского рабочих.

"Из того, что говорят эксперты, кураторы, художники, историки, выглядит так, что саму арку стоит оставить и переобозначить. Даже эту трещину на арке эксперты считают очень удачным и лаконичным способом переопределить монумент. Арка с трещиной, которая символизировала дружбу, показывает совершенно противоположную вещь и дает устойчивый посыл", - отметил Дробович.

По его словам, в этом случае можно объявить международный конкурс на еще более интересную идею переопределения, однако арка должна среди памятников, которые останутся "возможно, под другим названием, другой концепцией, показывая всю фейковость идеологемы о дружбе народов".

"Кроме того, таким объектом могла бы стать каховская "Легендарная тачанка", а также одесские имперские памятники, это уже не связано с декоммунизацией, в частности, памятник Екатерине II, который можно было бы переместить в какое-то пространство", - указал глава УИНП.

При этом наиболее интересным проектом Дробович назвал возможное переосмысление памятника царю Петру I, стоящему у входа в Музей полтавской битвы.

"Сам музей с местными кураторами придумал идею сделать пол под этим памятником в виде шахматной доски, а рядом поставить фигуры Карла XII и гетмана Мазепы. Это один из образцовых примеров переосмысления памятников. Когда сам монумент не ломается, не сносится, не переносится, но создается контекст, открывающий больше правды о событиях, и делает то, чего россияне так боятся, – рассказывает правдивую историю", - считает он.

Отметим также, что Дробович рассказал и о том, как продвигается инициатива о демонтаже советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве, и почему этот артефакт не нужно уничтожать.

Напомним, что Институт нацпамяти после сноса скульптуры рабочих под Аркой дружбы народов в Киеве вместе с Министерством культуры выступил против самовольного демонтажа памятников, связанных с историей и культурой России и СССР, отмечая, что это должно делаться по решению местных властей и после заключения ученых и независимых экспертов.