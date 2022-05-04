71% украинцев поддерживают снос памятников, связанных с Россией - опрос

71% украинцев поддерживают идею о необходимости демонтажа в Украине памятников, связанных с Россией, 12% выступают против этого, а 14% относятся нейтрально. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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В то же время лишь 19% поддерживают демонтаж памятников, связанных с историей Второй мировой (Великой отечественной) войны, 40% выступают против такого, а еще 36% относятся нейтрально.

В частности, больше всего идея сноса памятников пользуется спросом на западе страны: демонтаж монументов первой категории там поддерживают 82% опрошенных, второй - 32%. На востоке Украине таких респондентов лишь 61% и 10% соответственно.

Поддержку же таких действий среди говорящих на русском языке дома декларируют 56% в отношении памятников, связанных с Россией, и 13% в отношении памятников, связанных со Второй мировой войной.

Опрос был проведен 27 апреля среди 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3,1%.

Отметим, что в апреле в Украине началась волна снова памятников русскому поэту и писателю Александру Пушкину (1799-1837). В частности, монументы уже снесены в Тернополе, Ужгороде, Конотопе, а также в Чернигове, где памятник был установлен еще при Российской империи в 1900 году.

При этом против самовольного сноса памятников выступили Министерство культуры и информационной политики и Украинский институт национальной памяти.

В целом они поддерживают демонтаж памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, однако настаивают на том, что это должно производиться по решениям органов власти и после выводов ученых и независимых экспертов относительно исторической, художественной ценности таких объектов, их уникальности и целесообразности использования как "маркера российских имперских притязаний".