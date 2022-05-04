71% українців підтримують знесення пам'ятників, пов'язаних із Росією, — опитування

71% українців підтримують ідею щодо необхідності демонтажу в Україні пам'ятників, пов'язаних з Росією, 12% виступають проти цього, а 14% ставляться нейтрально. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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У той же час лише 19% підтримують демонтаж пам'ятників, пов'язаних з історією Другої світової війни, 40% виступають проти такого, а ще 36% ставляться нейтрально.

Зокрема, найбільше ідея знесення пам'ятників користується попитом на заході країни: демонтаж монументів першої категорії там підтримують 82% опитаних, другої – 32%. На сході України таких респондентів лише 61% та 10% відповідно.

Підтримку таких дій серед тих, хто розмовляє російською мовою вдома, декларують 56% щодо пам'ятників, пов'язаних з Росією, і 13% щодо пам'ятників, пов'язаних з Другою світовою війною.

Опитування було проведене 27 квітня серед 1000 респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 3,1%.

Зазначимо, що у квітні в Україні почалася хвиля зносу пам'ятників російському поетові та письменнику Олександру Пушкіну (1799-1837). Зокрема, монументи вже знесені у Тернополі, Ужгороді, Конотопі, а також у Чернігові, де пам'ятник було встановлено ще за часів Російської імперії у 1900 році.

При цьому проти самовільного знесення пам'ятників виступили Міністерство культури та інформаційної політики та Український інститут національної пам'яті

Загалом вони підтримують демонтаж пам'ятних об'єктів, пов'язаних з історією та культурою Росії та СРСР, проте наполягають на тому, що це має здійснюватися за рішеннями органів влади та після висновків учених та незалежних експертів щодо історичної, художньої цінності таких об'єктів, їхньої унікальності та доцільності використання як "маркера російських імперських зазіхань".