Минкульт и УИНП выступили против самовольного сноса "имперских" российских и советских памятников

Министерство культуры и информационной политики Украины и Украинский институт национальной памяти отмечают, что демонтаж памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, должен происходить только в правовом поле и после соответствующих выводов ученых. При этом, как отмечается в заявлении от имени двух органов, они сами такой процесс поддерживают.

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"Убеждены, что начатая в 2014 году декоммунизация должна продолжаться. Очистка публичного пространства от маркеров имперских претензий на украинские земли должна сопровождаться более глубоким переосмыслением этой части украинского исторического и культурного наследия, выработкой на уровне общества соответствующих нарративов", — сказано в ней.

В то же время МКИП и УИНП отмечают, что хотя и "уважают волю местных общин", но вопрос устранения из публичного пространства тех или иных объектов культурного наследия, в частности демонтажа монументов и смены названий объектов топонимики, связанных с российской историей и культурой, должны решаться в соответствии с действующим законодательством о местном самоуправлении и в сфере охраны культурного наследия.

И в первую очередь, как отмечают профильные ведомства, это касается объектов, которые на сегодняшний день имеют статус объекта культурного наследия и учтены должным образом.

"Соответственно, решения о демонтаже, переносе или хранении в музейном фонде объектов и наименование объектов топонимики, связанных с русской историей и культурой, должны учитывать выводы ученых и независимых экспертов относительно исторической, художественной ценности таких объектов, их уникальности и целесообразности использования как "маркера" российских имперских претензий", – отмечается в сообщении.

С этой целью Минкульт и Институт нацпамяти разработали рекомендации для органов местного самоуправления относительно того, как обращаться с вышеуказанными объектами.

"Украина – европейское государство, которое должно продолжать оставаться примером толерантности. Уважение законов, норм и правил, возможности проведения общественной, научной дискуссии и обсуждений, а также уважение и цивилизованное отношение к любому культурному достоянию как раз и отличает нас от российских варваров", – отмечают в министерстве.

Там также призвали не использовать эти чувствительные темы в политических целях во время военного положения "для того, чтобы напомнить о существовании отдельных политических сил".

"Цивилизованное отношение к памятникам всех исторических эпох, обретение ими нового культурного контекста, создание музеев монументальной пропаганды и специальных мемориальных кладбищ является именно тем путем, которым, по мнению МКИП, должна идти Украина", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что накануне в Киеве были демонтированы бронзовые скульптуры двух рабочих под Аркой дружбы народов в Крещатом парке, символизировавших "воссоединение" русского и украинского народов. В ходе этого процесса на месте присутствовал и мэр столицы Виталий Кличко.

Напомним также, что 5 апреля 50 депутатов внесли в Верховную Раду законопроект, предусматривающий запрет присвоения географическим объектам в Украине названий, превозносящих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих государство-оккупант или его достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты и события.

При этом в пояснительной записке к документу его авторы дают понять, что подразумевают и применение данной нормы к русским названиям населенных пунктов и улиц, которые не были переведены на украинский язык, а используются официально в транслитерированной форме. Среди таких примеров упоминаются, в частности, города Северодонецк, Южное, Южноукраинск и Первомайск.

Отметим, что недавний опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что 76% украинцев поддерживают идею дерусификации топонимов в Украине и лишь 13% выступают против такого шага.