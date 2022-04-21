Парламент принял закон о десоветизации украинского законодательства

Сегодня, 21 апреля, Верховная Рада Украины приняла законопроект №4284, который предусматривает десоветизацию украинского законодательства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк.

По его словам, за этот проект закона отдали свои голоса 293 народных избранника.

Как говорится в пояснительной записке к документу, целью этого законопроекта является как уход от советских стандартов в законодательных актах Украины, так и признание неприменимыми в Украине нормативно-правовых актов (или их положений) госорганов СССР, РСФСР и УССР.

По мнению авторов законопроекта, эти нормы являются устаревшими, неактуальными и концептуально несовместимыми с законодательством Украины.

"Реализация законопроекта также предусматривает разработку и утверждение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти нормативно-правовых актов, в частности, обязанность Кабинета министров Украины в установленные сроки разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проекты Жилищного кодекса, Трудового кодекса и Административного кодекса Украины", – говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла законопроект №7270, который предусматривает изменения в регулировании правового режима на временно оккупированной территории Украины в связи с полномасштабной войной.

Перед этим народные депутаты Украины проголосовали за постановление Верховной Рады № 7276 от 13 апреля 2022 года “О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине”. В целом за постановление проголосовали 363 народных депутата Украины.