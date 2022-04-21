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Парламент ухвалив закон про десовєтизацію українського законодавства

Парламент ухвалив закон про десовєтизацію українського законодавства

Сьогодні, 21 квітня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4284, який передбачає десовєтизацію українського законодавства.

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Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат України Ярослав Железняк.

За його словами, за цей проєкт закону віддали свої голоси 293 народні обранці.

Як йдеться у пояснювальній записці до документа, метою цього законопроєкту є як ухиляння від радянських стандартів у законодавчих актах України, так і визнання незастосовними в Україні нормативно-правових актів (або їх положень) держорганів СРСР, РРФСР та УРСР.

На думку авторів законопроєкту, ці норми є застарілими, неактуальними та концептуально несумісними із законодавством України.

"Реалізація законопроєкту також передбачає розробку та затвердження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, зокрема, обов'язок Кабінету міністрів України у встановлені терміни розробити та внести на розгляд Верховної Ради проєкти Житлового кодексу, Трудового кодексу та Адміністративного кодексу України", – йдеться в пояснювальній записці.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7270, який передбачає зміни у регулюванні правового режиму на тимчасово окупованій території України у зв'язку з повномасштабною війною.

Перед цим народні депутати України проголосували за ухвалу Верховної Ради № 7276 від 13 квітня 2022 року “Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні”. Загалом за постанову проголосували 363 народні депутати України.

Автор:
Дмитро Нарожний