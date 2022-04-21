Нардепы одобрили законопроект о правовом режиме на оккупированной территории

Сегодня, 21 апреля, Верховная Рада Украины приняла законопроект №7270, который предусматривает изменения в регулировании правового режима на временно оккупированной территории Украины в связи с полномасштабной войной.

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Как заявил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк, за этот проект закона проголосовали 300 народных избранников.

Авторы законопроекта предлагают датой начала временной оккупации Российской Федерации отдельных территорий Украины считать 19 февраля 2014 года.

Норма о временной оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя с 20 февраля 2014 года, как и предусматривает действующий закон, остается в силе.

Согласно законопроекту отдельные территории Донецкой и Луганской областей оккупированы Российской Федерацией с 7 апреля 2014 года.

Народные депутаты также предлагают дополнить закон "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" новой статьей – "Цель государственной политики на временно оккупированной территории".

Среди этих целей – деоккупация временно оккупированной территории; обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц в предусмотренном законе объеме; обеспечение независимости, единства и территориальной целостности Украины.

В законопроекте отмечается, что правовой основой для отражения вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановления территориальной целостности Украины является Конституция, законодательство и статья 51 Устава ООН.

Напомним, 14 апреля народные депутаты Украины проголосовали за постановление Верховной Рады № 7276 от 13 апреля 2022 года “О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине”. В целом за постановление проголосовали 363 народных депутата Украины.