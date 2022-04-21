Нардепи схвалили законопроект щодо правового режиму на окупованій території

Сьогодні, 21 квітня, Верховна Рада України ухвалила законопроект №7270, який передбачає зміни у регулюванні правового режиму на тимчасово окупованій території України у зв'язку з повномасштабною війною.

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Як заявив у своєму Telegram-каналі народний депутат України Ярослав Железняк, за цей проект закону проголосували 300 народних обранців.

Автори законопроекту пропонують датою початку тимчасової окупації Російської Федерації окремих територій України рахувати 19 лютого 2014 року.

Норма про тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим та Севастополя з 20 лютого 2014 року, як і передбачає чинний закон, залишається чинною.

Згідно із законопроектом окремі території Донецької та Луганської областей окуповані Російською Федерацією з 7 квітня 2014 року.

Народні депутати також пропонують доповнити закон "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" новою статтею - "Мета державної політики на тимчасово окупованій території".

Серед цих цілей – деокупація тимчасово окупованої території; забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб у передбаченому законі обсязі; забезпечення незалежності, єдності та територіальної цілісності України.

У законопроекті наголошується, що правовою основою для відображення збройної агресії Російської Федерації та відновлення територіальної цілісності України є Конституція, законодавство та стаття 51 Статуту ООН .

Нагадаємо, 14 квітня народні депутати України проголосували за постанову Верховної Ради № 7276 від 13 квітня 2022 року "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні ". Загалом за постанову проголосували 363 народні депутати України.