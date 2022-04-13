Макрон отказался назвать геноцидом действия России в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что не будет использовать термин "геноцид" в отношении убийства украинцев российскими военными, сообщает CNN.

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На вопрос телеканала France 2, Макрон ответил: "Сегодня я был бы осторожен с такими терминами. При этом он назвал русских и украинцев братскими народами.

"Я хочу продолжать пытаться, насколько это возможно, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу", — сказал президент Франции.

Он добавил, что ситуация в Украине неприемлема

"Мы переживаем военные преступления, беспрецедентные на нашей земле — на нашей европейской земле", — подчеркнул Макрон.

Он отметил, что "российская армия совершила военные преступления, и теперь мы должны найти виновных", — сказал Макрон.

В Украину уже прибыл отряд технических и научных жандармов из Франции. Они будут заниматься расследованием военных преступлений российских оккупантов в Киевской области.

Напомним, президент США Джозеф Байден назвал действия войск РФ в Украине геноцидом. Он также заявил, что юристы на международном уровне должны решить, можно ли квалифицировать действия российских войск в Украине как геноцид.