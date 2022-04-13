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Байден впервые назвал геноцидом действия России в Украине
Президент США Джозеф Байден заявил, что юристы на международном уровне должны решить, можно ли квалифицировать действия российских войск в Украине как геноцид. Об этом сообщает Reuters.
Он отметил, что "появляется все больше доказательств, буквально ужасных вещей, которые русские сделали в Украине".
Президент США сказал, что квалифицировать происходящее как геноцид могут только юристы на международном уровне.
"Называть вещи своими именами необходимо, чтобы противостоять злу", — отреагировал на заявление Джозефа Байдена президент Украины Владимир Зеленский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее Байден осудил ракетный удар, который российские войска нанесли по вокзалу Краматорска.
А Евросоюз заявил, что окажет финансовую и техническую поддержку группе, которая займется расследованием преступлений против человечности, совершенных российскими оккупантами под Киевом.