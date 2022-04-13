Байден впервые назвал геноцидом действия России в Украине

Президент США Джозеф Байден заявил, что юристы на международном уровне должны решить, можно ли квалифицировать действия российских войск в Украине как геноцид. Об этом сообщает Reuters.

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"Я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее и яснее, что Путин просто пытается стереть с лица земли даже саму мысль о том, что можно быть украинцем", — сказал Байден.

Он отметил, что "появляется все больше доказательств, буквально ужасных вещей, которые русские сделали в Украине".

Президент США сказал, что квалифицировать происходящее как геноцид могут только юристы на международном уровне.

"Называть вещи своими именами необходимо, чтобы противостоять злу", — отреагировал на заявление Джозефа Байдена президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Байден осудил ракетный удар, который российские войска нанесли по вокзалу Краматорска.

А Евросоюз заявил, что окажет финансовую и техническую поддержку группе, которая займется расследованием преступлений против человечности, совершенных российскими оккупантами под Киевом.