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Обстрел войсками РФ Краматорска: Байден заявил, что Россию привлекут к ответственности
Президент США Джозеф Байден осудил ракетный удар, который российские войска нанесли по вокзалу Краматорска. Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Атака на украинский вокзал — еще одно ужасное злодеяние, совершенное Россией, в ходе которого были нанесены удары по мирным жителям, пытавшимся эвакуироваться и добраться до безопасного места", — подчеркнул лидер США.
Он добавил, что Украина не останется без поддержки
"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая их к ответственности", — сказал Байден.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Президент также пообещал, что США продолжат способствовать повышению военного потенциала Украины.
8 апреля по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области был нанесен удар, в результате чего погибли 50 человек.
На вокзале были пассажиры с эвакуационных поездов, которые оказались заблокированы на Донбассе из-за обстрела путепровода.