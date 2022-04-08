Обстрел войсками РФ Краматорска: Байден заявил, что Россию привлекут к ответственности

Президент США Джозеф Байден осудил ракетный удар, который российские войска нанесли по вокзалу Краматорска. Об этом он сообщил в своем Twitter.

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"Атака на украинский вокзал — еще одно ужасное злодеяние, совершенное Россией, в ходе которого были нанесены удары по мирным жителям, пытавшимся эвакуироваться и добраться до безопасного места", — подчеркнул лидер США.

Он добавил, что Украина не останется без поддержки

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая их к ответственности", — сказал Байден.

Президент также пообещал, что США продолжат способствовать повышению военного потенциала Украины.

8 апреля по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области был нанесен удар, в результате чего погибли 50 человек.

На вокзале были пассажиры с эвакуационных поездов, которые оказались заблокированы на Донбассе из-за обстрела путепровода.