Обстріл військами РФ Краматорська: Байден заявив, що Росію притягнуть до відповідальності

Президент США Джозеф Байден засудив ракетний удар, який російські війська завдали вокзалу Краматорська. Про це він повідомив у своєму Twitter.

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"Атака на український вокзал — ще одне жахливе злодіяння, вчинене Росією, під час якого було завдано ударів по мирних жителів, які намагалися евакуюватися і дістатися безпечного місця", — наголосив лідер США.

Він додав, що Україна не залишиться без підтримки

"Разом з нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля з розслідування цієї атаки, документуючи дії Росії та притягуючи їх до відповідальності", - сказав Байден.

Президент також пообіцяв, що США продовжать сприяти підвищенню воєнного потенціалу України.

8 квітня по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області було завдано удару, внаслідок чого загинуло 50 людей.

На вокзалі були пасажири з евакуаційних поїздів, які заблоковані на Донбасі через обстріл шляхопроводу.