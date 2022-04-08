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Обстріл військами РФ Краматорська: Байден заявив, що Росію притягнуть до відповідальності
Президент США Джозеф Байден засудив ракетний удар, який російські війська завдали вокзалу Краматорська. Про це він повідомив у своєму Twitter.
"Атака на український вокзал — ще одне жахливе злодіяння, вчинене Росією, під час якого було завдано ударів по мирних жителів, які намагалися евакуюватися і дістатися безпечного місця", — наголосив лідер США.
Він додав, що Україна не залишиться без підтримки
"Разом з нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля з розслідування цієї атаки, документуючи дії Росії та притягуючи їх до відповідальності", - сказав Байден.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Президент також пообіцяв, що США продовжать сприяти підвищенню воєнного потенціалу України.
8 квітня по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області було завдано удару, внаслідок чого загинуло 50 людей.
На вокзалі були пасажири з евакуаційних поїздів, які заблоковані на Донбасі через обстріл шляхопроводу.