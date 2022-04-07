На Донбасі в результаті обстрілу заблоковано 3 евакуаційні поїзди

Війська РФ обстріляли шляхопровід Донецькою залізницею — три поїзди не змогли виїхати зі Слов'янська та Краматорська, повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

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Росіяни завдали удару по шляхопроводу біля станції Барвінкове.

"Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею з таких міст як Слов'янськ, Краматорськ та Лиман", - зазначив Камишин.

З його слів, пасажирів заблокованих поїздів розмістили на вокзалі до уточнення ситуації.

"Сталося те, чого ми боялися - пошкоджено залізницю. Евакуація поїздами під питанням. Тисячі людей досі у містах Луганщини. Багато дітей", - прокоментував ситуацію голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Нагадаємо, мешканців усіх населених пунктів Донецької та Луганської областей закликали евакуюватися, поки є така можливість. Це відбувається у світлі прогнозованого загострення бойових дій на Донбасі.

На тлі почастішання обстрілу на Донбасі мер Дніпра Борис Філатов порекомендував жінкам, дітям і людям похилого віку поїхати по можливості з міста в безпечніші місця.