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- Війна Війна
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- Політика
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На Донбасі в результаті обстрілу заблоковано 3 евакуаційні поїзди
Війська РФ обстріляли шляхопровід Донецькою залізницею — три поїзди не змогли виїхати зі Слов'янська та Краматорська, повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин.
Росіяни завдали удару по шляхопроводу біля станції Барвінкове.
З його слів, пасажирів заблокованих поїздів розмістили на вокзалі до уточнення ситуації.
"Сталося те, чого ми боялися - пошкоджено залізницю. Евакуація поїздами під питанням. Тисячі людей досі у містах Луганщини. Багато дітей", - прокоментував ситуацію голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, мешканців усіх населених пунктів Донецької та Луганської областей закликали евакуюватися, поки є така можливість. Це відбувається у світлі прогнозованого загострення бойових дій на Донбасі.
На тлі почастішання обстрілу на Донбасі мер Дніпра Борис Філатов порекомендував жінкам, дітям і людям похилого віку поїхати по можливості з міста в безпечніші місця.