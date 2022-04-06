Власти Луганской области призывают оставшихся жителей немедленно эвакуироваться в другие регионы

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай призывает жителей населенных пунктов области, остающихся на сегодня под контролем украинских войск, срочно эвакуироваться. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Успейте эвакуироваться до наступления российских убийц! Попасную с утра бьют "Градами" и авиацией, эвакуация проходит под гром вражеских орудий. 60% Рубежного контролируют россияне, экс-мэр помогал взять город, сдавал всю информацию. Прорваться вглубь города орки не могут, ежедневные атаки остаются безуспешными и с многочисленными потерями врага. Стягивание техники и убийц продолжается, через 3-4 дня орки будут наступать", — описал ситуацию глава ОВА.

В частности, по его данным, в Лисичанске сейчас остается около 30 тысяч жителей, а в Северодонецке еще меньше. Официально за время войны было эвакуировано примерно 30 тысяч человек, при этом оценить количество выездов людей на собственном транспорте пока невозможно.

Гайдай подчеркивает, что решение об эвакуации жителям следует принимать как можно скорее, поскольку "ситуация очень обострена". По его словам, гуманитарный коридор для эвакуации жителей региона 6 апреля согласован.

Места сбора для организованного выезда к железнодорожным вокзалам:

Лисичанск, улица Сосюры, 324, ГСЧС

Лисичанск, квартал 40-летия Победы, 15

Приволье, центральная площадь

Северодонецк, проспект Химиков, 28, дворец культуры

Рубежное, улица Чехова, 11, дворец культуры "Южный"

Горское, улица Гагарина, 13-А, дом культуры "Украина"

поселок Нижнее, улица Парковая, 13

Попасная, улица Первомайская, 42.

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Как подчеркнул руководитель ОВА, в результате обстрелов разрушается все больше зданий, однако люди пренебрегают безопасностью и не спускаются в бомбоубежища, оказываясь под завалами собственных домов.

"Города Луганщины – сплошные руины. Тысячи жителей до сих пор не уехали. Враг продолжает коварно наносить удары из разных видов вооружения, пытаясь полностью уничтожить мирное население, инфраструктуру и жилые кварталы Луганской области. Свободный от оккупантов Южный микрорайон в Рубежном на протяжении последних дней уничтожается... Выезжайте!" — призвал он.

Напомним также, что 2 апреля Гайдай сообщил, что Северодонецк и близлежащие населенные пункты остались без газа из-за повреждения газопровода, а накануне сообщил, что при обстреле российскими войсками Рубежного снаряды попали в цистерну с азотной кислотой.