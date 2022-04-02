Почти вся Луганщина осталась без газа – глава ОГА

Сегодня, 2 апреля, из-за обстрелов российских оккупационных войск был поврежден газопровод под Северодонецком.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай. По его словам, под Северодонецком россияне перебили газопровод диаметром 500 мм, из-за чего почти вся область осталась без газа.

Гайдай подчеркнул, что место аварии находится в зоне активных боевых действий и у ремонтников нет возможности туда добраться.

"Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет. Впрочем, без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты – примерно 60 тысяч абонентов", – написал Гайдай.

По словам главы ОГА, в общей сложности без газоснабжения остались 36 населенных пунктов (131 тысяча 944 абонента), из них 30 полностью и шесть – частично.

Как сообщалось ранее, вечером 30 марта в Лисичанске российские войска разбомбили хранилище нефтепродуктов.

По данным Луганской ОГА, в результате обстрелов погибли два человека, а двое детей в тяжелом состоянии были госпитализированы в медучреждения.

Кроме этого, в тот же день вечером в Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске – нефтяного хранилища. Для скорейшей локализации очага возгорания туда был направлен усиленный наряд спасателей.

Напомним, 28 марта в результате обстрелов были повреждены 14 многоквартирных и 8 частных жилых домов, кардиоотделение больницы в Северодонецке, а также хозяйственные постройки, гаражи и объекты инфраструктуры.