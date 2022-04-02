Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Энергетика
Дата публикации

Почти вся Луганщина осталась без газа – глава ОГА

Почти вся Луганщина осталась без газа – глава ОГА
Оккупанты перебили газопровод диаметром 500 мм, из-за чего почти вся область осталась без газа. Фото: ua.depositphotos.com

Сегодня, 2 апреля, из-за обстрелов российских оккупационных войск был поврежден газопровод под Северодонецком. 

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай. По его словам, под Северодонецком россияне перебили газопровод диаметром 500 мм, из-за чего почти вся область осталась без газа.

Гайдай подчеркнул, что место аварии находится в зоне активных боевых действий и у ремонтников нет возможности туда добраться.

"Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет. Впрочем, без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты – примерно 60 тысяч абонентов", – написал Гайдай.

По словам главы ОГА, в общей сложности без газоснабжения остались 36 населенных пунктов (131 тысяча 944 абонента), из них 30 полностью и шесть – частично.

Как сообщалось ранее, вечером 30 марта в Лисичанске российские войска разбомбили хранилище нефтепродуктов. 

По данным Луганской ОГА, в результате обстрелов погибли два человека, а двое детей в тяжелом состоянии были госпитализированы в медучреждения.

Кроме этого, в тот же день вечером в Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске – нефтяного хранилища. Для скорейшей локализации очага возгорания туда был направлен усиленный наряд спасателей.

Напомним, 28 марта в результате обстрелов были повреждены 14 многоквартирных и 8 частных жилых домов, кардиоотделение больницы в Северодонецке, а также хозяйственные постройки, гаражи и объекты инфраструктуры.

Автор:
Дмитрий Нарожный