Майже вся Луганщина залишилася без газу – голова ОДА

Сьогодні, 2 квітня, через обстріл російських окупаційних військ було пошкоджено газопровід під Сєверодонецьком.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай. За його словами, під Сєверодонецьком росіяни перебили газопровід діаметром 500 мм, через що майже вся область залишилася без газу.

Гайдай підкреслив, що місце аварії знаходиться в зоні активних бойових дій і ремонтники не мають можливості туди дістатися.

"Деякий час після влучення палав газ, але нам вдалося своєчасно перекрити всі засувки. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає. Втім, без газу залишилися Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти – приблизно 60 тисяч абонентів", – написав Гайдай.

За словами голови ОДА, загалом без газопостачання залишилося 36 населених пунктів (131 тисяча 944 абоненти), з них 30 повністю та шість – частково.

Як повідомлялося раніше, увечері 30 березня у Лисичанську російські війська розбомбили сховище нафтопродуктів.

За даними Луганської ОДА, внаслідок обстрілів загинули двоє людей, а двох дітей у тяжкому стані було госпіталізовано до медзакладів.

Окрім цього, того ж дня увечері у Сєвєродонецьку сталося загоряння школи, а у Лисичанську – нафтового сховища. Для якнайшвидшої локалізації вогнища загоряння туди направлено посилений наряд рятувальників.

Нагадаємо, 28 березня внаслідок обстрілів було пошкоджено 14 багатоквартирних та 8 приватних житлових будинків, кардіовідділення лікарні у Сєвєродонецьку, а також господарські будівлі, гаражі та об'єкти інфраструктури.