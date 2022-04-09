Байден подписал законы о новых санкциях против РФ и Беларуси

Президент США Джо Байден подписал два закона, которые предусматривают введение дополнительных санкций в отношении России и Беларуси.

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Как сообщает пресс-служба Белого дома, Байден подписал "Закон о прекращении импорта российской нефти", который запрещает импорт энергетических продуктов из Российской Федерации, и "Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью", направленный на дальнейшее усиление торговых и правозащитных санкций.

Оба законопроекта разработаны в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Ранее они были одобрены американским Конгрессом и Сенатом.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что санкции – это "то, что президент поддерживает" и "к чему призывал".

На этой неделе администрация Байдена уже объявила о санкциях в отношении крупнейших финансовых институтов России и ряда лиц, которые связанны с российским руководством.

Европейский Союз также ввел очередной пакет санкций против России, о чем сообщается в Официальном журнале ЕС.

Ограничительные меры вводятся против более 200 физлиц и 18 организаций. Новые санкции затронули предпринимателей из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также членов семей лиц, которые уже находились под санкциями.

Новые ограничительные меры вступили в силу сразу после публикации – вечером 8 апреля.

Напомним, месяц назад Байден уже распорядился запретить весь импорт российской нефти и газа в США.

Накануне США ввели ряд новых антироссийских санкций, в частности против Сбербанка, Альфа-Банка и его дочерних структур. Также американским гражданам теперь запрещено инвестировать в Россию, а самой РФ запретили производить выплаты по госдолгу через счета в американских банках.

Кроме того, американские власти ввели санкции против членов Совета безопасности России, включая Дмитрия Медведева и Сергея Собянина, а также дочерей президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

Источник фото: ua.depositphotos.com