США ввели санкции против российского алмазного гиганта "Алроса" и предприятий ОСК

Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список против России. В него добавили алмазодобывающую компанию "Алроса", предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и ее гендиректора Алексея Рахманова.

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"Эти действия, предпринятые совместно с Государственным департаментом и в координации с нашими союзниками и партнерами, отражают наши постоянные усилия по ограничению доступа Кремля к активам, ресурсам и секторам экономики, которые необходимы для снабжения и финансирования путинской войны", — заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон.

"Алроса" является крупнейшей в мире компанией по добыче алмазов, она также отвечает за 90% мощностей по добыче алмазов в России. США постановили, что все сделки с "Алроса" необходимо завершить до 7 мая.

Компания также попала под санкции Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Багамских островов.

ОСК разрабатывает и строит большинство военных кораблей России, вероятно, в том числе многие из тех, которые используются для бомбардировок украинских городов и причинения вреда гражданам Украины.

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