США ввели санкції проти російського алмазного гіганта "Алроса" та підприємств ОСК

Сполучені Штати Америки розширили список санкцій проти Росії. До нього додали алмазовидобувну компанію "Алроса", підприємства Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) та її гендиректора Олексія Рахманова.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

"Ці дії, вжиті спільно з Державним департаментом та в координації з нашими союзниками та партнерами, відображають наші постійні зусилля щодо обмеження доступу Кремля до активів, ресурсів та секторів економіки, які необхідні для постачання та фінансування путінської війни", — заявив заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Нельсон.

"Алроса" є однією з найбільших у світі компаній з видобутку алмазів, вона також відповідає за 90% потужностей з видобутку алмазів у Росії. Pandora, Signet, Tiffany LVMH, Cartier Richemont, Van Cleef & Arpels, Kering та інші підтримали заборону використання алмазів з Росії. США ухвалили, що всі угоди з "Алросом" необхідно завершити до 7 травня.

Компанія також потрапила під санкції Канади, Великобританії, Нової Зеландії та Багамських островів.

ОСК розробляє та будує більшість військових кораблів Росії, ймовірно, в тому числі багато з тих, що використовуються для бомбардувань українських міст та заподіяння шкоди громадянам України. Крім ОСК загалом США додали до списку санкцій 28 дочірніх компаній та вісім членів ради директорів.

Все майно компаній та фізосіб, які потрапили під санкції, заблоковане в США. Вони не зможуть отримати жодного фінансування від американців.

Раніше американська влада оголосила про введення санкцій проти російських Ощадбанку та Альфа-Банку, заборону на інвестування в Росію, а також санкції проти членів Ради безпеки РФ. Також обмеження ввели проти "повнолітніх дітей" президента Росії Володимира Путіна, а також дружини та дочки російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова – Марії Лаврової та Катерини Винокурової.

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