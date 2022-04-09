Байден підписав закони про нові санкції проти РФ та Білорусі

Президент США Джо Байден підписав два закони, які передбачають запровадження додаткових санкцій щодо Росії та Білорусі.

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Як повідомляє пресслужба Білого Дому, Байден підписав "Закон про припинення імпорту російської нафти", який забороняє імпорт енергетичних продуктів з Російської Федерації, та "Закон про призупинення нормальних торгових відносин з Росією та Білоруссю", спрямований на подальше посилення торгових та правозахисних санкцій.

Обидва законопроекти розроблені у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до України. Раніше вони були схвалені американським Конгресом та Сенатом.

У свою чергу прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що санкції - це "те, що президент підтримує" і "до чого закликав".

Цього тижня адміністрація Байдена вже оголосила про санкції щодо найбільших фінансових інститутів Росії та низки осіб, які пов'язані з російським керівництвом.

Європейський Союз також запровадив черговий пакет санкцій проти Росії, про що йдеться в Офіційному журналі ЄС.

Обмежувальні заходи вводяться проти понад 200 фізосіб та 18 організацій. Нові санкції торкнулися підприємців із окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також членів сімей осіб, які вже перебували під санкціями.

Нові обмежувальні заходи набули чинності одразу після публікації – увечері 8 квітня.

Нагадаємо, місяць тому Байден уже розпорядився заборонити весь імпорт російської нафти та газу до США.

напередодні США запровадили низку нових антиросійських санкцій, зокрема проти Ощадбанку, Альфа-Банку та його дочірніх структур. Також американським громадянам тепер заборонено інвестувати в Росію, а самій РФ заборонили виплачувати держборг через рахунки в американських банках.

Крім того, американська влада ввела санкції проти членів Ради безпеки Росії, включаючи Дмитра Медведєва та Сергія Собяніна, а також дочок президента Володимира Путіна та глави МЗС Сергія Лаврова.

Джерело фото: ua. depositphotos. com