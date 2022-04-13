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Байден вперше назвав геноцидом дії Росії в Україні

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Джозеф Байден. Фото: pixabay.com

Президент США Джозеф Байден заявив, що юристи на міжнародному рівні мають вирішити, чи можна кваліфікувати дії російських військ в Україні як геноцид. Про це повідомляє Reuters.

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"Я назвав це геноцидом, тому що стає все ясніше і ясніше, що Путін просто намагається стерти з лиця землі навіть саму думку про те, що можна бути українцем", — сказав Байден.

Він зазначив, що "з'являється все більше доказів, буквально жахливих речей, які зробили росіяни в Україні".

Президент США сказав, що кваліфікувати те, що відбувається, як геноцид, можуть лише юристи на міжнародному рівні.

"Називати речі своїми іменами необхідно, щоб протистояти злу",  відреагував на заяву Джозефа Байдена президент України Володимир Зеленський.

Раніше Байден засудив ракетний удар, який російські війська завдали по вокзалу Краматорська.

А Євросоюз заявив, що надасть фінансову та технічну підтримку групі, яка займеться розслідуванням злочинів проти людяності, скоєних російськими окупантами під Києвом.

Автор:
Сергій Горєлов