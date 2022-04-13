Байден вперше назвав геноцидом дії Росії в Україні

Президент США Джозеф Байден заявив, що юристи на міжнародному рівні мають вирішити, чи можна кваліфікувати дії російських військ в Україні як геноцид. Про це повідомляє Reuters.

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"Я назвав це геноцидом, тому що стає все ясніше і ясніше, що Путін просто намагається стерти з лиця землі навіть саму думку про те, що можна бути українцем", — сказав Байден.

Він зазначив, що "з'являється все більше доказів, буквально жахливих речей, які зробили росіяни в Україні".

Президент США сказав, що кваліфікувати те, що відбувається, як геноцид, можуть лише юристи на міжнародному рівні.

"Називати речі своїми іменами необхідно, щоб протистояти злу", — відреагував на заяву Джозефа Байдена президент України Володимир Зеленський.

Раніше Байден засудив ракетний удар, який російські війська завдали по вокзалу Краматорська.

А Євросоюз заявив, що надасть фінансову та технічну підтримку групі, яка займеться розслідуванням злочинів проти людяності, скоєних російськими окупантами під Києвом.