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Макрон відмовився назвати геноцидом дії Росії в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що не використовуватиме термін "геноцид" щодо вбивства українців російськими військовими, повідомляє CNN.
На запитання телеканалу France 2, Макрон відповів: "Сьогодні я був би обережним із такими термінами". При цьому він назвав росіян та українців братськими народами.
"Я хочу продовжувати намагатися, наскільки це можливо, зупинити цю війну та відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі", — сказав президент Франції.
Він додав, що ситуація в Україні є неприйнятною.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ми переживаємо військові злочини, безпрецедентні на нашій землі — на нашій європейській землі", — наголосив Макрон.
Він зазначив, що "російська армія скоїла військові злочини, і тепер ми маємо знайти винних", сказав Макрон.
В Україну вже прибув загін технічних та наукових жандармів із Франції. Вони займатимуться розслідуванням військових злочинів російських окупантів у Київській області.
Нагадаємо, президент США Джозеф Байден назвав дії військ РФ в Україні геноцидом. Він також заявив, що юристи на міжнародному рівні мають вирішити, чи можна кваліфікувати дії російських військ України як геноцид.